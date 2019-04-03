Суд по лишению Саакашвили гражданства Украины может сдвинуться с места и ускориться после выборов президента 21 апреля

Судебный процесс в Верховном суде Украины по лишению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства может сдвинуться с места и ускориться после выборов президента Украины 21 апреля, считает его адвокат Руслан Чернолуцкий.

В среду на своей странице в Facebook он сообщил, что 21 марта обратился в Кассационный административный суд Верховного суда с запросом предоставить информацию о результатах почерковедческой экспертизы по делу о незаконном лишении М.Саакашвили гражданства Украины и проинформировать, на какой стадии находится данное дело.

27 марта Верховный Суд ответил адвокату, что с момента передачи материалов дела в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз эти материалы и выводы экспертов в суд не возвращались.

"Это свидетельствует лишь о том, что подконтрольные власти органы и судебная ветвь затягивают уже более 9 месяцев с результатами экспертизы подписи Саакашвили (которую чиновники подделали на заявлении о предоставлении ему гражданства). Кстати, также обжалуем в Верховном суде запрет пограничников – но Верховный тоже ''на паузе". Но есть надежда, что 21 апреля, после избрания нового преЗЕдента судебное дело будет возобновлено и быстро рассмотрено в пользу Саакашвили", - считает Р.Чернолуцкий.

Как сообщалось, 12 марта в одном из интервью М.Саакашвили, которому запрещен въезд в Украину до 13 февраля 2021 года, заявил о намерении вернуться в Украину 1 апреля и уже приобрел билет на самолет.

31 марта после оглашения экзит-полов на выборах президента Украины М.Саакашвили призвал демократические силы Украины поддержать кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Позднее в эфире одного из телеканалов он отметил, что его возвращение в Украину откладывается до завершения выборов президента, после которых, как он уверен, приказ президента П.Порошенко не пускать его в страну утратит силу.

Как известно, 12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти Украины пояснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку М.Саакашвили как лицо без гражданства незаконно пребывал на территории Украины, в которую въехал в сентябре 2017 года из Польши, что сопровождалось противостоянием его соратников с пограничниками и правоохранителями на границе.