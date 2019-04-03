ЦИК приняла протоколы уже от 110 окружкомов из 199, а также из 31 участков за границей

Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки бумажные протоколы (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента еще от 7 окружных комиссий (ОИК) и 9 участковых избирательных комиссий (УИК) о подсчете голосов избирателей на избирательных участках

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на продолжившемся заседании в среду Комиссия для рассмотрения и дальнейшей обработки приняла протоколы об итогах голосования ОИК 7 территориальных избирательных округов: №21 (Винницкая обл.), №76 (Запорожская обл.), №92 (Киевская обл.), № 168 (Харьковская обл.), № 193 (Хмельницкая обл.), № 217, 222 (г.Киев).

Также ЦИК приняла, рассмотрела и объявила протоколы 9 УИК о подсчете голосов избирателей на избирательных участках.

По состоянию на 20:30 среды 3 апреля 2019 Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 110 территориальных избирательных округов (№ № 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 72, 76, 79, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 100, 101, 102, 105, 106, 112, 116, 119, 122, 123, 126, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 187, 188, 190, 193, 194, 197, 198, 200, 203, 205, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222) .

Также по состоянию на 20:30 ЦИК приняла протоколы УИК о подсчете голосов избирателей 31 заграничного избирательного участка.