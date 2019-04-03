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20:40 03.04.2019

Президентом Tetra Pak в Европе и Центральной Азии стал Чарльз Бранд

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Президентом Tetra Pak в Европе и Центральной Азии стал Чарльз Бранд

Президентом Tetra Pak в Европе и Центральной Азии назначен Чарльз Бранд, сообщается в пресс-релизе компании.

Он начал работу в Tetra Pak в 1985 году, за время работы в компании занимал различные руководящие позиции. До назначения на новую должность являлся исполнительным вице-президентом по продуктам и коммерческой деятельности.

Ч.Бранд окончил Лундский технологический институт в Швеции, где получил специальность инженера-электротехника со степенью магистра.

Tetra Pak - транснациональная компания шведского происхождения, созданная в 1951 году. Она является одним из мировых лидеров в области переработки, упаковки и доставки жидких пищевых продуктов.

Всего в мире работает 55 производственных предприятий Tetra Pak, выпускающих упаковочный материал и крышки. Продукция компании доступна более чем в 160 странах, ее штат превышает 24,8 тыс. сотрудников.

Постоянными партнерами и заказчиками Tetra Pak в Центральной Азии являются более 100 предприятий пищевой промышленности. Согласно опубликованным на сайте компании данным, она работает в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Киргизии.

Tetra Pak вместе с компаниями DeLaval и Sidel входит в состав концерна Tetra Laval Group, штаб-квартира которого расположена в Швейцарии.

Теги: #tetra_pak
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