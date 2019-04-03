События

20:35 03.04.2019

Двум организаторам псевдореферендума в Донецкой области объявлено подозрение

1 мин читать
Двум организаторам псевдореферендума в Донецкой области объявлено подозрение

Сельскому голове и депутату поселкового совета Бахмутского района, помогавшим организовывать псевдореферендум в Донецкой области, объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Оперативники СБУ, привлеченные к операции объединенных сил, установили, что сельский голова и депутат поселкового совета Бахмутского района принимали активное участие в организации незаконного референдума в поселках Мироновское и Новолуганское. Также сотрудники СБУ зафиксировали, что злоумышленники активно проводили антиукраинскую агитацию среди жителей района, в частности, призывая их к участию в так называемом "волеизъявлении", - сообщает пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук в среду.

Следователи СБУ завершили досудебное расследование противоправной деятельности депутата сельского совета и направили в суд обвинительный акт о совершении правонарушения по ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Относительно второго фигуранта дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

Теги: #донецкая_область #сбу #псевдореферендум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:22 03.04.2019
В Донецкой области открыто два уголовных производства о возможных фальсификациях на выборах президента

В Донецкой области открыто два уголовных производства о возможных фальсификациях на выборах президента

15:36 30.03.2019
СБУ перешла на усиленный режим службы накануне и в день голосования на выборах президента

СБУ перешла на усиленный режим службы накануне и в день голосования на выборах президента

16:19 29.03.2019
СБУ блокировала канал поставки Россией вооружений в находящиеся под оружейным эмбарго ООН страны

СБУ блокировала канал поставки Россией вооружений в находящиеся под оружейным эмбарго ООН страны

16:12 29.03.2019
СБУ выявила десятки лже-доменов популярных украинских СМИ и организаций, созданных для хакерской атаки накануне выборов президента

СБУ выявила десятки лже-доменов популярных украинских СМИ и организаций, созданных для хакерской атаки накануне выборов президента

11:55 29.03.2019
СБУ прекратила деятельность курируемых из РФ экстремистов, которые должны были создать военные формирования "УНА" и "УПА" для дестабилизации ситуации в Украине

СБУ прекратила деятельность курируемых из РФ экстремистов, которые должны были создать военные формирования "УНА" и "УПА" для дестабилизации ситуации в Украине

05:46 29.03.2019
За убийство лопатой злоумышленника приговорили к 7 годам тюрьмы

За убийство лопатой злоумышленника приговорили к 7 годам тюрьмы

19:52 28.03.2019
Сотрудник Национального института стратегических исследований задержан на взятке - СБУ

Сотрудник Национального института стратегических исследований задержан на взятке - СБУ

17:45 27.03.2019
СБУ подтверждает выдворение из Украины российской пропагандистки Бондарь

СБУ подтверждает выдворение из Украины российской пропагандистки Бондарь

16:51 27.03.2019
Сторонники "Нацкорпуса" и "Нацдружин" у здания СБУ требовали расследовать деятельности Медведчука

Сторонники "Нацкорпуса" и "Нацдружин" у здания СБУ требовали расследовать деятельности Медведчука

16:23 27.03.2019
В СБУ заявили, что в данный момент нет уголовных дел относительно перелета в Москву Бойко и Медведчука

В СБУ заявили, что в данный момент нет уголовных дел относительно перелета в Москву Бойко и Медведчука

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардеп Ионова считает, что Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко и поставил ряд условий

Пребывание натовских кораблей в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса Украине в обеспечении безопасности судоходства в регионе

С начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины из-за подрывов на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских

Детективы НАБУ проводят обыски в помещении Нацагентства по розыску и управлению активами (АРМА) в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК приняла протоколы уже от 110 окружкомов из 199, а также из 31 участков за границей

Нардеп Ионова считает, что Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"

НСК "Олимпийский" пока не получал заявок на проведение дебатов кандидатов в президенты, но готов их рассмотреть

Порошенко подписал указ о праздновании Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины

Президентом Tetra Pak в Европе и Центральной Азии стал Чарльз Бранд

В британской палате общин отказались проводить голосования по альтернативным вариантам Brexit

ЦИК приняла протоколы уже от 103 окружкомов из 199, а также из 22 участков за границей

В Одесской области проведут испытания двух ракетных систем - Полторак

Еврокомиссия работает над наименее жестким контролем на ирландской границе - член ЕК по таможне

Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко и поставил ряд условий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА