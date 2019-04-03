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20:04 03.04.2019

В британской палате общин отказались проводить голосования по альтернативным вариантам Brexit

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В британской палате общин отказались проводить голосования по альтернативным вариантам Brexit

Депутаты британской палаты общин разделились поровну по вопросу, стоит ли проводить в понедельник новые голосования по альтернативным вариантам Brexit, что в итоге привело к отмене этих голосований, сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, 310 депутатов в среду проголосовали "за" организацию очередных "показательных голосований" по альтернативам Brexit, и еще 310 - "против". Телеканал отмечает, что речь идет о фактической ничье за более, чем 25 лет.

Однако затем спикер палаты общин Джон Беркоу, согласно парламентскому обычаю, также проголосовал. Он выступил против "показательных голосований", в результате чего их противники оказались в большинстве.

"В соответствии с прецедентом и принципом, согласно которому нельзя принимать важные решения кроме как большинством (членов палаты - ИФ), я отдаю мой голос против", - пояснил он.

В минувший понедельник палата общин во второй раз отвергла все предложенные ей альтернативы сделки по Brexit. Ранее парламент в очередной раз отверг и само соглашение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о выходе из ЕС.

Накануне премьер Т.Мэй заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit. Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение по Brexit.

ЕС ранее предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.

Теги: #альтернатива #brexit #британия #отказ
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