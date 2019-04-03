В Одесской области проведут испытания двух ракетных систем - Полторак

В Одесской области вскоре будут проведены испытания двух ракетных систем, сказал министр обороны Украины Степан Полторак.

"В ближайшие дни в Одесской области будут проведены испытания двух ракетных систем, и мы надеемся, что эти испытания будут удачными, что повысит возможности и эффективность Вооруженных сил Украины по защите морского побережья и сухопутной территории", - сказал С.Полторак журналистам во время брифинга в Одессе, сообщает пресс-служба Минобороны.