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19:11 03.04.2019

Еврокомиссия работает над наименее жестким контролем на ирландской границе - член ЕК по таможне

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Еврокомиссия работает над наименее жестким контролем на ирландской границе - член ЕК по таможне

Вопрос об Ирландии в процессе Brexit является сложным и основополагающим, заявил в среду в Брюсселе член Еврокомиссии Пьер Московиси, курирующий вопросы таможни.

"В случае выхода "без сделки", поскольку все товары, которые будут поступать из Соединенного Королевства в Ирландию, будут в то же время попадать на таможенную территорию ЕС из третьего государства, перед Европейским союзом и Великобританией возникнут многочисленные вызовы", - сказал еврокомиссар, представляя на пресс-конференции подготовку ЕС к варианту Brexit "без сделки" в таможенном секторе.

Он указал, что нужно взаимно защитить рынки, решить вопросы здравоохранения и безопасности потребителей, содействия законной торговле.

"Также нужно будет осуществлять весь необходимый контроль самым облегченным образом и, по мере возможности, делать это не на границе, а за ее пределами. Нужно посмотреть, как этот контроль будет реализовываться. Нужно следить за тем, чтобы таможенный кодекс применялся всюду в Европейском союзе", - объяснил П.Московиси.

При этом он отметил, что в любом случае, как с самого начала ясно заявлял Евросоюз, Соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии) будет по-прежнему применяться.

"При всех обстоятельствах Соединенное Королевство останется гарантом этого соглашения и будет соблюдать его дух и букву", - продолжил еврокомиссар.

Он сообщил, что Еврокомиссия работает с ирландской стороной, премьер-министром Ирландии, чтобы "организовать такой контроль самым облегченным образом, который не был бы слишком долгим и в то же время был бы эффективным".

"При том, что в последние месяцы неопределенность не способствовала подготовке (к Brexit - ИФ), могу вас заверить, что комиссия и государства-члены приняли этот вызов максимально серьезно. Государства-члены будут поддерживать контакты с операторами до последней минуты перед выходом "без сделки" (которого, мы все еще надеемся, все же можно будет избежать) с целью, чтобы поток товаров был настолько свободным, насколько это возможно", - пообещал П.Московиси.

Журналисты несколько раз повторили вопрос о том, каким конкретно образом будет осуществляться контроль на ирландской границе, о котором говорил член ЕК. П.Московиси ограничился ответом, что Еврокомиссия работает в тесной взаимосвязи с Ирландией для того, чтобы таможенный контроль наносил наименьший ущерб торговым отношениям, но при этом не привел никаких подробностей.

В конечном счете еврокомиссар заявил, что, если будут повторяться вопросы по ирландской границе, он не намерен "повторять еще и еще раз то, что уже сказал".

Теги: #позиция #еврокомиссия #ирландия
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