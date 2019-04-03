САП приобщил все письменные доказательства к делу по обвинению бывших руководителей ОГХК в причинении ущерба почти на $13 млн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приобщила все письменные доказательства в ходе очередного заседания Соломенского райсуда Киева, подтверждающие обстоятельства выдвинутого обвинения в рамках криминального производства по обвинению бывших руководителей АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в причинении ущерба государству на сумму почти $13 млн.

Как сообщила САП на странице в соцсети Facebook, 2 апреля состоялось очередное судебное заседание по делу обвинения руководства ОГХК.

"Во время судебного заседания прокуроры САП завершили приобщение письменных доказательств в уголовном производстве. Кроме того, суд по ходатайству стороны обвинения продолжил отстранение обвиняемого от занимаемой должности", - констатируется в информации САП.

Как сообщала ранее САП, должностные лица ГП "ОГХК" (сейчас - АО "ОГХК") с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц в течение декабря 2014-го - июля 2016 гг. при осуществлении хозяйственной деятельности продавали титаносодержащие руды по заниженным ценам через компании-посредники.

Реализация сырья осуществлялась через связанных и подконтрольных руководству ГП иностранных компаний-посредников – Bollwerk Finanzierungs und Industriemanagement AG (Австрия) и Adelis Trade LLP (Великобритания) с последующей продажей руд иностранным субъектам ведения хоздеятельности реального сектора экономики – конечным получателям по действительным рыночным ценам.

При этом должностные лица ГП "ОГХК" при возможности заключения прямых контрактов вели переговоры и заключали контракты, действуя в интересах вышеуказанных подконтрольных компаний-посредников. На счетах этих компаний осталась часть прибыли в сумме $12,9 млн, что, согласно официальному курсу НБУ, составляет 296,8 млн грн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.