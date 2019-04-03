Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции украинских войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе н.п. Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское. Потерь среди наших защитников нет", - говорится в сводке пресс-центра штаба ООС по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице в соцсети Фейсбук.

На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.