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18:20 03.04.2019

Пребывание натовских кораблей в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса Украине в обеспечении безопасности судоходства в регионе

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Пребывание натовских кораблей в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса Украине в обеспечении безопасности судоходства в регионе

Министр обороны Украины Степан Полторак в среду принял участие в торжественном приеме на борту фрегатов Королевских ВМС Канады "Торонто" и ВМС Испании "Санта Мария" из состава группы кораблей НАТО, которые находятся в Одессе.

"Пребывание кораблей ВМС НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса нашей стране в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе и это сейчас очень важно для нас", - написал С.Полторак в своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он отметил, что в программе сотрудничества Украины со странами Альянса, это мероприятие кораблей в порт Одессы был предусмотрен, а главная цель его - проведение совместной подготовки и проведения учений по плану стран-партнеров.

"В то время, когда ситуация в Черном и Азовском морях чрезвычайно опасной, такая мера является сигналом настоящей поддержки Украины, является сигналом поддержки ВМС ВС Украины в процессе их реформирования. Это очень важный шаг со стороны наших партнеров по организации взаимодействия: для того, чтобы достичь критериев Альянса. Нам необходимо приобрести максимальную совместимость в ходе выполнения боевых задач. Именно эти вопросы мы и будем отрабатывать должным образом", - подытожил С.Полоторак.

Теги: #полторак #минобороны #украина #одесса
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