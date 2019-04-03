Суд продолжил слушание дела по обвинению Тарасенко и Лося в убийстве Вороненкова

Шевченковский районный суд г.Киева продолжил в среду слушание дела по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в убийстве бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в марте 2017 года.

"На заседании в среду суд продолжил исследование материалов уголовного производства, а именно, письменные доказательства стороны обвинения", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Масимец.

Она отметила, что свидетелей пока не допрашивали.

В целом, по словам Н.Масимец, суд уже изучил три тома материалов производства – протоколы осмотра места событий, протоколы обысков, изъятия вещественных доказательств.

Следующее заседание, как сообщила Н.Максимец, состоится 16 апреля.