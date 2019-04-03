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17:54 03.04.2019

Суд продлил арест обвиняемых во взрыве возле Дворца спорта в Харькове

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Суд продлил арест обвиняемых во взрыве возле Дворца спорта в Харькове

Фрунзенский районный суд г.Харькова в среду продлил меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым в теракте возле Дворца спорта.

"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей всем обвиняем еще на два месяца", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в среду.

В ведомстве также проинформировали, что обвиняемый Сергей Башлыков вновь жаловался на плохое самочувствие, и ему вызывали "скорую".

Следующее заседание назначено на 10 апреля.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

Теги: #взрыв #арест #украина #суд #харьков
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