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17:16 03.04.2019

С начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины из-за подрывов на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских

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С начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины из-за подрывов на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских

Вследствие пятого года вооруженной агрессии РФ против Украины территории на Донбассе являются одними из самых загрязненных взрывоопасными предметами в мире и за этот период из-за подрывов на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских лица, сообщают в Министерстве обороны Украины.

"Наиболее сложная ситуация сложилась на востоке Украины, где взрывоопасные предметы приводят к гибели и травмированию людей. Так с начала вооруженной агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских лица - 269 погибли и 564 ранены, из них - 125 детей: 27 погибли и 98 получили ранения", - сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины полковник Максим Комиссаров.

По его словам, сейчас около 16 тысяч квадратных километров Луганской и Донецкой областей, в том числе и временно оккупированных территорий, содержат участки местности, несущие минную опасность для населения.

"По его словам, самое ужасное то, что потери и увечья гражданского населения, вызванные именно взрывами мин, снарядов, ракет и самодельных взрывных устройств, которых на пространстве войны не счесть", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #россия #украина
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