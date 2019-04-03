Руководитель аппарата Дарницкого суда за два года подделал 22 дела о недвижимости

Руководитель аппарата Дарницкого районного суда в Киеве в период с 2015-го по 2017 год подделал 22 судебных решения, касающихся недвижимости.

Согласно сообщению платформы "Опендатабот", сотрудник вносил в архивные дела, размещенные в Едином реестре судебных решений, информацию, которая не касалась указанных решений, в частности документы о споре в отношении недвижимого имущества. Вследствие этих действий госрегистраторы имели основания для перерегистрации недвижимости.

В январе-2019 руководитель аппарата был осужден и приговорен к штрафу в размере 17 тыс. грн за незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда и использование заведомо поддельных документов.

По данным "Опендатабот", убытки жертв мошеннических действий могут составлять миллионы гривень.