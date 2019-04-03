Кабмин уточнил перечень лексредств, закупаемых международными организациями

Кабинет министров Украины внес поправки в перечень лексредств и медизделий, закупаемых международными организациями за счет госбюджета.

Соответствующие постановления, обнародованные на сайте правительства, Кабмин утвердил на заседании в среду.

Согласно постановлению, перечень закупаемых препаратов в связи с уточнением потребности расширили в нескольких пунктах, в частности увеличили количество препаратов в пунктах "закупки препаратов для лечения онкогематологических больных" ("Аспарагиназа") и "лексредства" ("Пегаспаргаза").

Кабмин также заменил некоторые препараты в связи с прекращением производства ("Метилфенидат", "Флуоксетин", Арипипразол" и т.д.).

Реализация постановления позволит закупить для больных жизненно необходимые лекарства и медизделия.