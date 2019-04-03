События

16:10 03.04.2019

На одной из стен ЧАЭС появится мурал

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На одной из стен ЧАЭС появится мурал

В апреле пройдет конкурс на лучший эскизный проект для создания мурала на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), прием заявок продлится до 3 мая.

Как сообщается на сайте государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС", победителя определит экспертное жюри с учетом голосования на Facebook-странице ЧАЭС.

Задачей конкурса является разработка проекта мурала, в состав которого входит цветной эскиз, название проекта, концепция и краткое описание. Проект должен быть рассчитан на параметры 18,5х57,9 м.

Количество работ от одного участника не ограничено. Победитель конкурса награждается эксклюзивной двухдневной персональной экскурсией на Чернобыльскую АЭС и в город Припять, а также денежным вознаграждением.

Мурал будет размещен на восточной стене машинного зала, которая выходит на офисные помещения ЧАЭС, его будут ежедневно видеть около тысячи человек персонала и посетителей станции.

Теги: #чернобыль #мурал #чаэс #украина
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