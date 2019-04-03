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16:00 03.04.2019

"Нова Пошта" считает новую редакцию законопроекта о почтовых услугах сбалансированной

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"Нова Пошта" считает новую редакцию законопроекта о почтовых услугах сбалансированной

Группа компаний "Нова Пошта" считает новую редакцию законопроекта "О почтовой связи", обнародованную Министерством инфраструктуры Украины, сбалансированной и учитывающей интересы как государственного оператора, так и рынка.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по правовым вопросам "Нова Пошта-Центр" Инна Хомич отметила, что формулировка понятия универсальной услуги, которая в предыдущей версии законопроекта позволяла назначенному оператору монополизировать рынок, была изменена.

В новой редакции законопроекта к универсальным почтовым услугам отнесли: простые почтовые отправления, регистрированные и с объявленной ценностью письма до 2 кг; посылки без объявленной ценности массой до 10 кг и отправления для слепых массой до 7 кг.

"Данная редакция законопроекта – сбалансированная. В ней учтены интересы стейкхолдеров: рынка, регулятора, государственного оператора и, главное, клиентов, у которых будет возможность выбирать лучшее качество и лучшую цену", - подчеркнула она.

По словам И.Хомич для компании также важно, что данная редакция законопроекта не предусматривает широких полномочий регулятора по регулированию рынка и надзору за операторами, как это предлагалось ранее.

"Авторы законопроекта отказались также и от необоснованных штрафов для операторов. Полномочия регулятора сводятся к ведению реестра операторов, утверждению цен на универсальные услуги, надзору за качеством универсальной услуги", - отметила она.

В то же время, по мнению "Новой Пошты", отдельные нормы законопроекта еще требуют доработки – в том числе, в части регулирования работы курьерской доставки.

"Но данная редакция однозначно лучше предыдущей. Мы надеемся, что новый закон о почтовой связи будет однозначным, понятным, простым и соответствующим всем требованиям украинского и европейского законодательства", - заявила директор по правовым вопросам "Нова Пошта-Центр".

В то же время, генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский отметил, что новый вариант законопроекта абсолютно ничего не меняет для частных игроков.

"Они как возили свои посылки, называя их "экспресс отправлениями", как не подчинялись никакому регулированию, так и продолжат это делать. Регулироваться будет только "Укрпошта", - заявил он.

Согласно опубликованному тексту законопроекта, в новой его версии предлагается разрешить отправлять в посылках небезопасные предметы в случае, если их отправка разрешается правилами Всемирного почтового союза.

При этом, как и ранее, назначенные операторы, которые обязаны предоставлять универсальные услуги на всей территории страны, определяются Министерством инфраструктуры в порядке, установленном Кабинетом министров.

Как сообщалось, ранее Мининфраструктуры предлагало отнести к универсальным почтовым услугам пересылку почтовых отправлений весом до 2 кг, в том числе, регистрируемых и с объявленной ценностью, и посылок весом до 10 кг. Участники рынка неоднократно выражали обеспокоенность возможностью монополизации "Укрпоштой" рынка почтовых отправлений.

Группа компаний "Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. При этом в 2019г компания также планирует добиться 20% прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #украина #закон
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