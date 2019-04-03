Харьковская полиция пересмотрит график службы на 21 апреля, чтобы больше сотрудников могли проголосовать

Начальник главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что график несения службы на 21 апреля, когда в Украине должен пройти второй тур выборов президента, будет пересмотрен так, чтобы как можно больше сотрудников смогли проголосовать.

"Мы предусмотрим второй тур таким образом, чтобы работники сменялись в 14:00-15:00 часов. Мы предусмотрим этот вопрос, чтобы они сменялись чуть раньше, чтобы те, кто заступал на службу, могли возможность проголосовать, а те, кто меняется, после 15:00, приезжая домой, имели возможность проголосовать по месту регистрации... Возможно, сделаем открепительные талоны, чтобы они проголосовали, там, где будут нести службу", - сказал О.Бех на брифинге в среду в Харькове.

Он признался, что сам не успел проголосовать в первом туре.

"Вообще я не проголосовал. Планировал после 16:00, но у меня не было возможности. На второй тур обязательно пойду", - сказал О.Бех.