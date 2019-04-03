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14:52 03.04.2019

"Киевстар" за 3 мес. подключил к 4G 968 населенных пунктов во всех областях Украины

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"Киевстар" за 3 мес. подключил к 4G 968 населенных пунктов во всех областях Украины

Мобильный оператор компания "Киевстар" в январе-марте 2019 года подключил к 4G-связи (LTE) 968 населенных пунктов в 24 областях страны, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"В первом квартале 2019 года "Киевстар" включил 4G-связь в 968 населенных пунктах, подключая по 10 новых населенных пунктов в сутки. Включения были во всех областях", - отметили в компании.

Как сообщила пресс-служба "Киевстара", на сегодняшний день 4G-связь оператора работает в 4,587 тыс. населенных пунктов на территории, где проживает 24,1 млн чел. (58% населения Украины).

При этом 43% всего мобильного дата-трафика "Киевстар" генерируется в сети 4G.

В марте 2019 года абоненты "Киевстара" использовали объем мобильного интернета, равный потреблению за весь 2016 год (40 петабайтов).

Больше всего населенных пунктов в первом квартале получили 4G-связь в Ивано-Франковской (120 подключенных н.п.), Львовской (108) и Ривненской (103) областях. Также среди областей-лидеров по количеству подключенных к 4G населенных пунктов – Киевская и Винницкая области: 73 и 69 н.п. соответственно.

Как сообщалось, "Киевстар" в 2018 году получил 6 млрд 802,46 млн грн чистой прибыли, что на 10,3% выше показателя 2017 года, чистый доход "Киевстара" составил 18,719 млрд грн (на 13,2% больше). Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует все 100% акций "Киевстара".

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #4g #киевстар #украина #подключение
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