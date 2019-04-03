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14:38 03.04.2019

Суд постановил арестовать директора ЛКП "Збыранка", подозреваемого в получении взятки

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Суд постановил арестовать директора ЛКП "Збыранка", подозреваемого в получении взятки

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения директору львовского коммунального предприятия (ЛКП) "Збыранка" в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 405 тыс. грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Кроме того, по данным прокуратуры, чиновника отстранили от должности.

Как сообщалось, директор коммунального предприятия вымогал от частного предпринимателя 4,7 млн грн за признание его победителем торгов по закупке извести для Грибовичского полигона твердых бытовых отходов.

Чиновника задержали сотрудники СБУ после получения части взятки в сумме 400 тыс. грн.

Теги: #взятка #украина #суд
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