События

14:35 03.04.2019

Старшеклассник распылил в школе на Киевщине газ из баллончика

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Старшеклассник распылил в школе на Киевщине газ из баллончика

Старшеклассник распылил в столовой в одной из школ в Броварах (Киевская обл.) неизвестное газообразное вещество из баллончика, никто из учеников не пострадал.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что 16-летний подросток приобрел аэрозольный баллончик с неизвестным наполнителем в одном из магазинов. Он хотел на перемене похвастаться перед сверстниками предметом самозащиты и распылил неизвестное газообразное вещество в школьной столовой.

Чтобы предупредить возможное отравление и проветрить помещение школы, учебный процесс завершили раньше, всех учеников отпустили домой. Из детей никто не пострадал, подчеркнули в полиции.

Полицейские провели с несовершеннолетним правонарушителем разъяснительную беседу и составили в отношении него административный протокол за мелкое хулиганство. Админматериалы будут направлены в суд для принятия законного решения.

Теги: #киевская_область #школа #украина
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Интерфакс-Украина
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