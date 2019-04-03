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14:04 03.04.2019

Автошколу, в которой училась совершившая смертельное ДТП в Харькове Зайцева, могут лишить лицензии и госаккредитации

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Автошколу, в которой училась совершившая смертельное ДТП в Харькове Зайцева, могут лишить лицензии и госаккредитации

Следствие обнаружило ряд нарушений в автошколе, в которой училась Елена Зайцева, осужденная за ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли шесть человек, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

"Мы выявили ряд серьезных нарушений. Мы внесли ходатайство об отмене госаккредитации, лицензии, и завтра (в четверг, 4 апреля - ИФ) должно быть принято решение", - сказал О.Бех на брифинге в Харькове в среду.

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж уточнил, что речь идет как о нарушениях, допущенных в ходе обучения Е.Зайцевой, так и о нарушениях в работе школы в целом.

"Вместо четырех учебных классов - один, нарушение ведения документации, переоборудование транспорта без соответствующей регистрации. В рамках уголовного производства также доказано отсутствие Зайцевой на занятиях в определенные дни. Поэтому по итогам проверки мы приостановили деятельность автошколы и направили ходатайство об отмене лицензии. Нам прислали ответ (находится в уголовном производстве), что 4 апреля будет решаться вопрос о лишении государственной аккредитации и лицензии", - сказал С.Чиж.

Он также уточнил, что вопрос о лишении лицензии и госаккредитации будет рассматривать Главный сервисный центр МВД.

Теги: #автошкола #зайцева #украина #харьков
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