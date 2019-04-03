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12:43 03.04.2019

Ryanair с конца октября будет летать из Одессы и Харькова в Познань

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Ryanair с конца октября будет летать из Одессы и Харькова в Познань

Ryanair, крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы, будет летать из Одессы и Харькова в Познань с 30 и 27 октября соответственно, указано в системе бронирования билетов авиакомпании.

Полеты из Харькова в Познань будут выполняться с 27 октября два раза в неделю по вторникам и воскресеньям с вылетом в 22:00 из Харькова и в 18:00 из Познани.

Рейсы Одесса-Познань Ryanair запустит с 30 октября с частотой два раза в неделю. Вылеты из Одессы будут осуществляться в 21:30 по средам и в 10:30 по субботам, вылеты из Познани в 17:45 по средам и в 06:30 по субботам.

Минимальная цена авиабилетов по указанным направлениям начинается от EUR28 в одну сторону.

В системе бронирования также указывается, что оба направления – сезонные.

Из Одессы в Познань летают такие авиакомпании, как LOT, Lufthansa, Austrian Airlines. Из Харькова - LOT и Belavia.

Как сообщалось, ранее Ryanair открыла полеты из Харькова и Одессы и анонсировала открытие семи новых маршрутов в Украине в 2019 году.

Теги: #ryanair #польша #украина
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