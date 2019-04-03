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11:30 03.04.2019

Во Львовской области полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с оформлением автомобилей на еврономерах

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Во Львовской области полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с оформлением автомобилей на еврономерах

Сотрудники полиции задержали во Львовской области подозреваемого в мошенничестве с таможенным оформлением автомобилей на европейских номерах, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, в правоохранительные органы поступило 120 заявлений от жителей 4 областей западной Украины о мошеннических действиях мужчины, представлявшегося таможенным брокером – он обещал провести таможенное оформление автомобилей на европейских номерах, брал у потерпевших от 2 до 4 тысяч долларов США и не выполнял свои обещания.

"Полиция установила, что к преступлению причастен 38-летний житель Яворовского района Львовской области. Совокупная сумма убытков потерпевшим превысила 8,5 млн грн. Мужчина укрывался от следствия и был объявлен в розыск. Сейчас его задержали и выдвинули подозрение в мошенничестве", - рассказал начальник главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа.

По данным полиции, суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на 35 суток и определили сумму залога – 3,842 млн грн.

Теги: #еврономера #украина #полиция
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