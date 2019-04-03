КС обнародовал заключение по конституционности законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

Конституционный суд Украины (КС) обнародовал заключение относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

"Этим заключением Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) … соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - сообщает отдел коммуникаций КС в среду.

В КС напомнили, что в суд поступило конституционное обращение Верховной Рады относительно предоставления заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую, №9310-1) требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

В суде отметили, что предложенное изменение касается названия одной из областей Украины как единицы системы административно-территориального устройства Украины, не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина, не направлено на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, следовательно, соответствует требованиям ч. 1 ст. 157 Конституции Украины.

КС констатирует, что законопроект соответствует и требованиям ч. 2 ст. 157 Основного закона.

Согласно ст. 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который Верховная Рада рассматривала, и закон не был принят, может быть подан в Верховную Раду не ранее чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту (часть первая). Верховная Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции Украины (часть вторая).

В заключении КС отмечается, что Верховная Рада в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положения ч. 2 ст. 133 Конституции Украины. То есть законопроект соответствует требованиям статьи 158 Конституции Украины.

"Заключение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано",- подчеркнули в КС.

Накануне источник в КС сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Конституционный суд принял положительное заключение относительно законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения депутатский законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

14 февраля это обращение поступило в КС.

Речь идет о законопроекте №9310-1.

Такой документ может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения заключения КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.