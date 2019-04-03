События

07:28 03.04.2019

Гражданка Китая незаконно проникла на территорию курорта Трампа Мар-а-Лаго во Флориде

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Гражданка Китая незаконно проникла на территорию курорта Трампа Мар-а-Лаго во Флориде

Федеральные прокуроры США выдвинули обвинения против гражданки Китая, которая незаконно проникла в клуб Мар-а-Лаго во Флориде, принадлежащий президенту США Дональду Трампу, в конце марта, сообщает CNN.

Согласно документам федерального окружного суда Южной Флориды, Юцзин Чжан проникла на территорию клуба 30 марта.

Отмечается, что в это же время президент США Дональд Трамп останавливался в клубе, хотя во время предполагаемого визита Юцзин Чжан его не было на территории отеля.

Первоначально женщина убедила охранников, что собирается воспользоваться местным бассейном. После того, как один из охранников подтвердил, что ее фамилия совпадает с фамилией одного из членов клуба, она смогла проникнуть на территорию.

Там она заявила, что прибыла для участия в некоем мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН. Она показала сотруднику безопасности якобы приглашения на событие, однако он не смог прочитать их, так как текст был на китайском языке.

После этого Юцзин Чжан была задержана сотрудниками спецслужбы США. Во время обыска у нее обнаружили четыре сотовых телефона, ноутбук, жесткий диск и флэш-накопитель, на котором хранились вредоносные программы.

Во время допроса женщина сообщила, что она отправилась из Шанхая во Флориду по просьбе своего китайского друга по имени Чарльз, чтобы присутствовать на мероприятии под эгидой ООН и "попытаться поговорить с членом семьи президента о китайских и американских внешнеэкономических отношениях". По ее словам, она общалась с Чарльзом только через WeChat, мессенджер, популярный в Китае,

Отмечается, что изначально Юцзин Чжан вела себя так, будто не понимает по-английски, но во время интервью с агентами она "продемонстрировала подробное знание и способность разговаривать и понимать даже тонкие нюансы английского языка".

Во вторник вечером пресс-секретарь прокуратуры США Сара Шалл заявила, что Юцзин Чжан имела при себе два паспорта Китайской Народной Республики.

Женщине предъявлены обвинения в даче ложных показаний и в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом.

8 апреля она должна предстать перед судом для рассмотрения вопроса о ее задержании.

Теги: #сша #трамп #проникновение #клуб
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