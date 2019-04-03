В Киеве перед судом предстанут руководитель и заместитель предприятия по обслуживанию домов за махинации с должностными квартирами

Директор и заместитель предприятия по обслуживанию домов в Киеве предстали перед судом за коррупционное завладение 4 должностных квартир, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Киевская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительный акт в отношении директора ГП "Дарница-1" и его заместителя, которые злоупотребляя служебным положением завладели недвижимым имуществом, а именно четырьмя служебными квартирами, которые были переданы предприятию для служебных нужд", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Отмечается, что в 2016 году руководители предприятия безосновательно зарегистрировали за ГП "Дарница-1" право собственности на четыре служебные квартиры от АО ХК "Киевгорстрой", которые были переданы ГП "Дарница-1", и через месяц продали их себе и своим родственникам за заниженным ценами.

В прокуратуре подчеркнули, что указанные действия повлекли причинение убытков АО ХК «Киевгорстрой» на сумму 6,9 млн грн.

По результатам досудебного следствия действия директора и его заместителя квалифицированы по ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

"Сейчас обвинительный акт направлен в Дарницкий райсуд столицы для рассмотрения по существу", – резюмировали в пресс-службе ведомства.