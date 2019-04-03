События

05:18 03.04.2019

Годовалый ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии из-за отравления нитратами в Харьковской области

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Годовалый ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии из-за отравления нитратами в Харьковской области

В пгт Прудянка Дергачевского района Харьковской области зарегистрирован случай отравления ребенка возрастом 1 год и 2 месяца нитратами, содержавшимися в воде из колодца, сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"Ребенок... в тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии коммунального учреждения здравоохранения "Областная детская клиническая больница" №1", - говорится в информации, опубликованной на сайте учреждения.

В информации отмечается, что мать ребенка, зная о сверхнормативном содержании нитратов в воде собственного колодца (превышение ПДК в 1,3 раза), давала ребенку пить фасованную воду, а пищу готовила на воде из другого колодца, где, по словам местных жителей, была хорошая вода.

Однако исследования, проведенные специалистами областного лабораторного центра, показали, что в этом колодце содержание нитратов в воде составляла 414,3 мг/куб.дм, что в 8,3 раза превышает гигиенический норматив.

Теги: #ребенок #украина #отравление
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