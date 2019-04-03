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04:18 03.04.2019

На Прикарпатье на взятке задержан замначальника следственного отдела Тисменицкого отдела полиции

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На Прикарпатье на взятке задержан замначальника следственного отдела Тисменицкого отдела полиции

На взятке за непривлечение виновного к ответственности задержан заместитель начальника следственного отдела Тисменицкого отдела полиции, сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

"Задержали полицейского за непривлечение лица к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством и краже. Эти преступления раскрыли сотрудники задержанного того же отдела полиции, а заместитель начальника следственного отдела пренебрег личным временем коллег и нарушил присягу полицейского", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник вечером.

В информации отмечается, что факт получения неправомерной выгоды в общей сумме $5 тыс задокументирован. Полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Операцию по задержанию проводили сотрудники Ивано-Франковского Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины, следователи теруправления Государственного бюро расследований, работники ГУНП в Ивано-Франковской области, при технической поддержке Управления СБУ Украины в Ивано-Франковской области с помощью спецподразделения "КОРД" ГУНП в области. Следственные действия проходили по процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

"Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Также предусматривает лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет", – сказано в сообщении.

Теги: #взятка #прикарпатье #полицейский #украина
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