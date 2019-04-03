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03:23 03.04.2019

Суд избрал меру пресечения одесситу, который бил находящихся без сознания после ДТП нацгвардейцев

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Суд избрал меру пресечения одесситу, который бил находящихся без сознания после ДТП нацгвардейцев

В Одессе объявили подозрение в нарушении двух статей Уголовного кодекса мужчине, который избил без сознания после ДТП бойцов Национальной гвардии Украины, сообщили в Национальной полиции Украины.

"В Одессе суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в насилии в отношении бойцов Нацгвардии, пострадавших в ДТП. Ему инкриминируют правонарушение по 2-м статьям УК Украины. Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

Как сообщалось, в субботу вечером, 30 марта, в Одессе водитель автомобиля с еврономерами сбил трех сотрудников Национальной гвардии. Один нацгвардеец погиб на месте, двое – госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Водитель задержан.

В воскресенье в Одессе задержан мужчина, избивавший сотрудников Национальной гвардии, которых незадолго перед этим сбил водитель автомобиля с еврономерами, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам министра, злоумышленник скрылся с места происшествия до того, как приехали полиция и "скорая".

"Мы искали его всю ночь и пол дня – он прятался – но сейчас мы его нашли!.. ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины, одессит и мразь! Некий Путилин", - написал А.Аваков на своей странице в Фейсбук.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #нападавший #дтп #украина #одесса #гвардейцы #арест
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