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02:20 03.04.2019

Британский кабмин разошелся во мнении об еще одном продлении Brexit

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Британский кабмин разошелся во мнении об еще одном продлении Brexit

Кабинет министров Великобритании не смог прийти к единому мнению по вопросу о дальнейших действиях в отношении Brexit, сообщает интернет-портал британского издания The Guardian.

Так, по некоторым данным, в ходе заседания кабмина во вторник 17 министров проголосовали за ограниченное продление сроков Brexit, а против продления выступили четыре министра.

В частности, против продления выступили министр обороны Гэвин Уильямсон, министр международного развития Пенни Мордонт, министр транспорта Крис Грэйлинг.

В то же время министр по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Джереми Райт и министр по делам общин и местного самоуправления Джеймс Брокеншир, которые поддержали идею с переносом сроков Brexit, указывали, что хотят продления Brexit лишь на небольшой срок.

Однако, уточняет The Guardian, поступает противоречивая информация о расколе в британском кабинете министров.

Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit. Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение по Brexit.

При этом Т.Мэй отмечала, что она хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.

Ранее ЕС предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.

Теги: #великобритания #правительство #brexit #разногласия
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