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00:31 03.04.2019

Глава фракции Европарламента считает правильным поиск межпартийного компромисса по Brexit

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Глава фракции Европарламента считает правильным поиск межпартийного компромисса по Brexit

Председатель фракции Европарламента "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт видит в попытке британских партий договориться шанс выхода из тупика Brexit.

"Хорошо, что премьер-министр Тереза Мэй ищет компромисс между сторонами. Лучше поздно, чем никогда", - написал во вторник в Twitter евродепутат, участвовавший в переговорной команде ЕС, после объявления главы правительства Великобритании о намерении встретиться с представителями оппозиции, чтобы согласовать общий план действий по Brexit.

Г.Верхофстадт и раньше заявлял, что урегулировать внутреннюю британскую ситуацию вокруг Brexit можно только через политический компромисс.

Теги: #европарламент #фракция #brexit #мнение
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