В Донецкой области открыто два уголовных производства о возможных фальсификациях на выборах президента

Полиция Донецкой области открыла два уголовных производства по факту фальсификации данных при обработке бюллетеней на участках в Донецкой области, сообщили в Национальной полиции Украины в Донецкой области.

Согласно информации, обнародованной на сайте ведомства во вторник вечером, "факт о похищении голосов был обнаружен в средствах массовой информации, кроме того с соответствующим заявлением гражданин обратился в Мангушское отделение полиции".

Полученные данные, переданные в Центральную избирательную комиссию о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК.

"Открыто уголовное производство по ст.158 "предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов" Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают, на каком этапе появились разногласия, и лиц, причастных к возможной фальсификации", – сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что начато досудебное расследование по ряду нарушений избирательного законодательства в Бахмуте, обнаруженных жительницей Донецкой области, которая обратилась с соответствующим заявлением в территориальное подразделение полиции.

"Каждый из изложенных заявительницей фактов будет тщательно проверено во время досудебного расследования в рамках уголовного производства", – отметили правоохранители.