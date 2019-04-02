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22:21 02.04.2019

ЦИК приняла протоколы с результатами выборов от 17 окружных комиссий

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ЦИК приняла протоколы с результатами выборов от 17 окружных комиссий

Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки бумажные протоколы (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента от окружных комиссий № 198 (Черкасская область), № 211 и 216 (Киев), сообщает пресс-служба ЦИК.

Кроме того, после соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования, ЦИК поручила окружной комиссии № 149 подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" до 3 апреля включительно.

Таким образом, ЦИК уже приняла протоколы об итогах голосования на 17 из 199 территориальных избирательных округов по всей Украине.

Теги: #цик #протоколы #украина #выборы
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