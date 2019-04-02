Премьер Великобритании заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit

Лондону вновь потребуется небольшой перенос сроков Brexit, заявила во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Я много раз говорила, что мы выиграем в случае Brexit без соглашения в долгосрочной перспективе. Но выход (из ЕС - ИФ) с соглашением - это лучшее решение, поэтому нам потребуется дальнейшее продление действия статьи 50 (Лиссабонского договора - ИФ)", - сказала Т.Мэй журналистам после заседания кабинета министров.

Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение.

По ее словам, "эти обсуждения не могут тянуться слишком долго".

"Это причиняет вред нашей политике", - сказала она.

При этом Т.Мэй отметила, что она хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.

Она также заявила, что намерена встретиться с представителями оппозиции, чтобы согласовать общий план действий по Brexit.

"Я намерена сесть за стол переговоров с лидерами оппозиции и попытаться согласовать план, которого все мы будем придерживаться, чтобы убедиться, что мы выходим из Евросоюза и делаем это со сделкой", - сказала Т.Мэй.

"Любой план должен предусматривать принятие действующих условий сделки с Брюсселем, уже согласованных с 27 странами-членами ЕС", - отметила она, напомнив, что в Брюсселе неоднократно заявляли о невозможности возобновления переговоров об условиях Brexit.

Если на переговорах с оппозицией не удастся прийти к консенсусу по совместному плану, Т.Мэй намерена предложить несколько вариантов такого плана для обсуждения и голосования в Палате представителей. И, по словам премьера, в этом случае правительство намерено соблюдать принятый парламентариями план при условии, что оппозиция также согласится его придерживаться.