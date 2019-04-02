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20:22 02.04.2019

Март 2019 года в Киеве вошел в десятку самых теплых за 139 лет метеонаблюдений, зафиксированы 4 рекорда – обсерватория

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Март 2019 года в Киеве вошел в десятку самых теплых за 139 лет метеонаблюдений, зафиксированы 4 рекорда – обсерватория

Март в Киеве в текущем году вошел в десятку самых теплых за 139 лет метеорологических наблюдений, констатируют в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Как сообщается на сайте обсерватории, этот март превысил климатическую норму на 4,4°С, средняя температура составила +5,1°С.

"Благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха он (март) вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения", - сказано в сообщении.

В марте зафиксировано 4 температурных рекорда, самым теплым было 31 марта - максимальная температура после полудня достигла +20°С. Самым холодным днем стало 3 марта - минимальная температура под утро опустилась до -6,3°С.

Осадков в столице выпало 32 мм, что составило 82% климатической нормы.

Теги: #март #рекорды #погода
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