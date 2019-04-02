Материалы дела о госизмене Януковича вновь направлены в Киевский апелляционный суд

Оболонский районный суд Киева направил материалы дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляций стороны защиты.

"Дело Януковича направлено в Киевский апелляционный суд. Направлены все материалы дела", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда.

Вместе с материалами дела в апелляционный суд направлена и жалоба адвоката Александра Байдика на отказ суда в исправлении описок в приговоре.

20 марта Оболонский суд отказал защите В.Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора по делу о госизмене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Также суд отказал адвокатам в исправлении описок в приговоре по этому делу.

Кроме того, суд призвал защиту В.Януковича не подавать необоснованных заявлений и не препятствовать этим рассмотрению приговора в апелляционном суде.

Как сообщалось, 1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор В.Януковичу.

6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.