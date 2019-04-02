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19:08 02.04.2019

Пожар на 20 га в Чернобыльской зоне локализован

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Пожар на 20 га в Чернобыльской зоне локализован

30 отселенных домов и травяной настил загорелись в Зоне отчуждения и обязательного отселения возле бывшего пгт Полесское (Киевская обл) во вторник, в настоящее время возгорание локализовано на площади 20 га, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре поступила спасателям в 14:18. Возгорание возникло на открытой территории на площади 10 га и охватило около 25 отселенных полуразрушенных зданий. "По состоянию на 17:00 пожар 30 отселенных полуразрушенных зданий и травяного настила на площади 20 га в Зоне отчуждения поблизости пгт Полесское локализовано", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено 98 человек личного состава и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 73 человека и 14 единиц техники, в т.ч. самолет Ан-32П и вертолет Ми-8.

Теги: #чернобыль #гсчс #пожар
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