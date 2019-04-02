Турчинов владеет десятками старинных Библий и Евангелий, картинами Примаченко, у его жены в 2018 году появилось новое авто

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в 2018 году получил около 711 тыс. грн заработной платы и более 1,34 млн грн процентов в АО "Ощадбанк".

Согласно электронной декларации, А.Турчинов в 2018 году также получил 200 тыс. грн возмещения в рамках гражданско-правового дела.

Супруга секретаря СНБО Анна Турчинова получила в прошлом году 336 тыс. грн зарплаты в Национальном педагогическом университете им. М.Драгоманова. Она также задекларировала 4969 грн гонорара от ООО "Казка Продакшн".

Кроме того, Анна Турчинова получила 858 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества.

На счетах в "Ощадбанке" у секретаря СНБО более 247 тыс. грн, $1 млн и около EUR10 тыс.

А.Турчинов и его жена совместно владеют квартирой в Киеве (площадь почти 382 кв.м).

В 2018 году у А.Турчинова появилось право пользования частью жилого дома на 82,6 кв.м в Белогородке Киево-Святошинсктого района Киевской области (владелец дома – ООО "Экостильком").

Анна Турчинова задекларировала автомобиль Toyota LC 150 Prado (2018 года выпуска), указав его стоимость – почти 1,14 млн грн.

В собственности А.Турчинова – несколько десятков старинных Библий (в том числе на иностранных языках) и Евангелий, "Трефологион" и "Апостол", а также несколько картин, в том числе три картины Марии Примаченко и несколько полотен неизвестного авторства.

Он задекларировал авторское право на несколько монографий, литературных произведений и художественный фильм "Иллюзия страха".