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18:56 02.04.2019

Молдавские силовики задержали в Одессе консула Молдовы и доставили его в Кишинев

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Молдавские силовики задержали в Одессе консула Молдовы и доставили его в Кишинев

Консул Молдовы в Одессе Сергей Шептеличь был задержан во вторник сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры и Национального Центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Как сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе НЦБК, перед задержанием силовики провели обыски в помещениях консульства и в квартире консула.

В сообщении отмечается, что консула подозревают в пассивной коррупции. По данным следствия, 6 апреля 2018 года консул Молдовы в Одессе С.Шептеличь незаконно выдал гражданину одной из арабских стран визу длительного пребывания в Молдове сроком на 60 дней, взамен этого он получил EUR 100. В ходе предварительного следствия подозреваемый свою вину не признал.

Консул был доставлен на родину, суд вынес решение о запрете на выезд из страны в течение 30 дней.

Если подозреваемый будет признан виновным, то ему грозит штраф в размере от 1000 до 2000 условных единиц (около $2,9-5,8 тыс), а также запрет на право занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Теги: #консул #молдова #арест #одесса
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