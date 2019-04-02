События

18:48 02.04.2019

ГБР открыло дело против должностных лиц Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за полета Бойко и Медведчука в Москву

2 мин читать
ГБР открыло дело против должностных лиц Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за полета Бойко и Медведчука в Москву

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления должностными лицами Государственной пограничной и Государственной авиационной служб Украины в связи с полетом кандидата в президенты, одного из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За жизнь" Виктора Медведчука в Москву.

"Территориальным управлением Государственного бюро расследований в Киеве на основании поручения прокурора Генпрокуратуры проводится досудебное расследование уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении РФ", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного следствия будет дана правовая оценка предоставлению разрешений", - отметили в Госбюро.

В ГБР подчеркнули, что уголовное производство фактовое и речь пока не идёт о каких-либо подозрениях.

Как сообщалось, 22 марта Ю.Бойко и В.Медведчук провели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, они обсуждали вопросы газа.

27 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Госавиаслужбе, Госпогранслужбе и другим ведомствам проверить, где были допущены нарушения законов Украины при вылете в Россию Ю.Бойко и В.Медведчука.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Ю.Бойко и В.Медведчука в Россию.

В то же время в Госпогранслужбе Украины пояснили, что Ю.Бойко и В.Медведчук могли законно пересечь госграницу Украины, если их документы действительны и в отношении их нет ограничений на выезд со стороны других правоохранительных органов.

Теги: #госавиаслужба #гбр #бойко #дело #госпогранслужба #медведчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:51 02.04.2019
Группа жителей Закарпатья препятствует обустройству участка границы с Румынией

Группа жителей Закарпатья препятствует обустройству участка границы с Румынией

15:53 02.04.2019
Госавиаслужба разрешила SkyUp летать во Францию, YanAir в Швецию, Ирак и Германию

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать во Францию, YanAir в Швецию, Ирак и Германию

13:58 02.04.2019
Госпогранслужба начала активные работы по обустройству российско-украинской границы

Госпогранслужба начала активные работы по обустройству российско-украинской границы

17:10 01.04.2019
Штаб Бойко заявляет о зафиксированных серьёзных нарушениях на выборах 31 марта

Штаб Бойко заявляет о зафиксированных серьёзных нарушениях на выборах 31 марта

20:58 31.03.2019
Бойко уверен, что проходит во 2-й тур за счет отказавшихся участвовать в экзит-полах, и заявляет о начале подготовки к выборам в Раду

Бойко уверен, что проходит во 2-й тур за счет отказавшихся участвовать в экзит-полах, и заявляет о начале подготовки к выборам в Раду

14:50 31.03.2019
ЦИК готовит почву для массовой легализации фальсификаций избиркомами, заявляют в штабе Бойко

ЦИК готовит почву для массовой легализации фальсификаций избиркомами, заявляют в штабе Бойко

14:42 31.03.2019
Российские силовики опрашивают украинцев, следующих из Крыма

Российские силовики опрашивают украинцев, следующих из Крыма

11:34 31.03.2019
Бойко проголосовал на выборах президента Украины

Бойко проголосовал на выборах президента Украины

10:04 31.03.2019
Морохрана Госпогранслужбы Украины усилила свое присутствие в зоне ответственности

Морохрана Госпогранслужбы Украины усилила свое присутствие в зоне ответственности

10:44 30.03.2019
В Хмельницкой области заместитель руководителя военкомата задержан при получении взятки

В Хмельницкой области заместитель руководителя военкомата задержан при получении взятки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Турчинов сообщил об испытаниях новых ракетных комплексов в ближайшее время

Двое украинских военных погибли, двое ранены на Донбассе во вторник

В Киеве археологи нашли улицу XVII-XVIII веков

Госпогранслужба начала активные работы по обустройству российско-украинской границы

В Киеве полиция проверяет сообщения о минировании четырех режимных объектов

ПОСЛЕДНЕЕ

Материалы дела о госизмене Януковича вновь направлены в Киевский апелляционный суд

ЦИК приняла бумажные протоколы от 14 окружкомов

Пожар на 20 га в Чернобыльской зоне локализован

Турчинов владеет десятками старинных Библий и Евангелий, картинами Примаченко, у его жены в 2018 году появилось новое авто

Молдавские силовики задержали в Одессе консула Молдовы и доставили его в Кишинев

Турчинов сообщил об испытаниях новых ракетных комплексов в ближайшее время

Двое украинских военных погибли, двое ранены на Донбассе во вторник

Двое фигурантов дела о коррупции в "оборонке" извещены о подозрении, мера пресечения им не избиралась – Генпрокуратура

КС открыл путь для переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Кольцо с двумя бриллиантами может быть продано за $8 млн на аукционе Christie's

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА