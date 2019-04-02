Турчинов сообщил об испытаниях новых ракетных комплексов в ближайшее время

В Украине в ближайшие дни пройдут испытания новых ракетных комплексов, которые затем поступят в Вооруженные силы.

Об этом шла речь на встрече президента Украины Петра Порошенко с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и заместителем секретаря СНБО Сергеем Кривоносом, сообщила пресс-служба главы государства.

"В ближайшее время планируется испытания новых мощных ракетных комплексов и, учитывая очень важное их значение для укрепления обороны нашей страны, мы обращаемся с предложением Вам лично принять участие в финальном этапе испытаний", - сказал А.Турчинов.

В свою очередь П.Порошенко отметил, что новейшее ракетное вооружение после завершения испытаний, которые должны состояться в ближайшие дни, должно поступить на вооружение ВСУ.