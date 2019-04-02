Двое украинских военных погибли, двое ранены на Донбассе во вторник

Двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины во вторник, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

С начала текущих суток по состоянию на 18:00 боевики 10 раз обстреляли позиции украинских войск, все 10 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, отмечается в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции подразделений Объединенных сил были обстреляны четыре раза: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе пгт Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области, из подствольных гранатометов – возле г.Авдеевка, из автоматических станковых гранатометов - в районе с.Гнутово Мариупольского горсовета, из станковых противотанковых гранатометов - у с.Широкино Волновахского района Донецкой области.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики шесть раз обстреляли украинские позиции: трижды - из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия - в районе с.Новозвановка, из минометов калибра 120 мм - вблизи с.Катериновка Попаснянского района Луганской области, дважды - из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов - в районе г.Попасная Луганской области.