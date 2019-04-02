События

18:13 02.04.2019

Двое фигурантов дела о коррупции в "оборонке" извещены о подозрении, мера пресечения им не избиралась – Генпрокуратура

1 мин читать
Двое фигурантов дела о коррупции в "оборонке" извещены о подозрении, мера пресечения им не избиралась – Генпрокуратура

Фигуранты журналистского расследования о незаконных схемах в оборонном комплексе, руководители ООО "Оптимумспецдеталь" Виталий Жуков и Андрей Рогоза извещены о подозрении за занижение суммы налоговых отчислений в государственный бюджет Украины в размере 26,6 млн грн.

Это следует из сообщения, опубликованного на странице Генеральной прокуратуры Украины в соцсети Facebook во вторник, однако имена фигурантов полностью не указываются – лишь инициалы и принадлежность к "Оптимумспецдетали". Действия должностных лиц предприятия квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (соучастие уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах).

"Следствием установлено, что должностными лицами ООО "Оптимумспецдеталь" во время поставок запчастей и комплектующих на государственные предприятия умышленно совершенны действия по занижению суммы налоговых отчислений в государственный бюджет Украины в размере 26,6 млн. грн. На настоящее время фактическим владельцам указанного предприятия Р. и Ж. поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 УК ", - говорится в сообщении.

При этом в Генпрокуратуре отмечают, что, поскольку "подозреваемые Р. и Ж." погасили в полном объеме убытки, нанесенные государственному бюджету, "меры предосторожностей в отношении них не избирались в связи с отсутствием рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством".

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление вероятных соучастников совершенного преступления.

 

Теги: #гпу #укроборонпром #гладковский #подозрения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:35 02.04.2019
Порошенко инициирует проверку "Укроборонпрома" аудиторами, Счетной палатой и общественниками

Порошенко инициирует проверку "Укроборонпрома" аудиторами, Счетной палатой и общественниками

18:07 02.04.2019
Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

18:02 01.04.2019
В ОБСЕ выразили обеспокоенность прямой поддержкой Луценко кандидатуры Порошенко на выборах – международные наблюдатели

В ОБСЕ выразили обеспокоенность прямой поддержкой Луценко кандидатуры Порошенко на выборах – международные наблюдатели

21:18 29.03.2019
Генпрокуратура направила в Германию запрос об экстрадиции экс-нардепа Крючкова - Енин

Генпрокуратура направила в Германию запрос об экстрадиции экс-нардепа Крючкова - Енин

18:33 28.03.2019
Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

18:26 28.03.2019
Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

17:59 28.03.2019
Завершено расследование по Курченко, сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе 12 чиновникам

Завершено расследование по Курченко, сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе 12 чиновникам

13:42 28.03.2019
ГБР вскоре предоставит отчет о ходе расследования дела о сокрытии правоохранителями коррупции в "оборонке"

ГБР вскоре предоставит отчет о ходе расследования дела о сокрытии правоохранителями коррупции в "оборонке"

12:19 27.03.2019
Луценко заявил, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву

Луценко заявил, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву

11:58 26.03.2019
Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР открыло дело против должностных лиц Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за полета Бойко и Медведчука в Москву

Турчинов сообщил об испытаниях новых ракетных комплексов в ближайшее время

Двое украинских военных погибли, двое ранены на Донбассе во вторник

В Киеве археологи нашли улицу XVII-XVIII веков

Госпогранслужба начала активные работы по обустройству российско-украинской границы

ПОСЛЕДНЕЕ

Материалы дела о госизмене Януковича вновь направлены в Киевский апелляционный суд

ЦИК приняла бумажные протоколы от 14 окружкомов

Пожар на 20 га в Чернобыльской зоне локализован

Турчинов владеет десятками старинных Библий и Евангелий, картинами Примаченко, у его жены в 2018 году появилось новое авто

Молдавские силовики задержали в Одессе консула Молдовы и доставили его в Кишинев

ГБР открыло дело против должностных лиц Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за полета Бойко и Медведчука в Москву

Турчинов сообщил об испытаниях новых ракетных комплексов в ближайшее время

Двое украинских военных погибли, двое ранены на Донбассе во вторник

КС открыл путь для переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Кольцо с двумя бриллиантами может быть продано за $8 млн на аукционе Christie's

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА