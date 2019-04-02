Двое фигурантов дела о коррупции в "оборонке" извещены о подозрении, мера пресечения им не избиралась – Генпрокуратура

Фигуранты журналистского расследования о незаконных схемах в оборонном комплексе, руководители ООО "Оптимумспецдеталь" Виталий Жуков и Андрей Рогоза извещены о подозрении за занижение суммы налоговых отчислений в государственный бюджет Украины в размере 26,6 млн грн.

Это следует из сообщения, опубликованного на странице Генеральной прокуратуры Украины в соцсети Facebook во вторник, однако имена фигурантов полностью не указываются – лишь инициалы и принадлежность к "Оптимумспецдетали". Действия должностных лиц предприятия квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (соучастие уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах).

"Следствием установлено, что должностными лицами ООО "Оптимумспецдеталь" во время поставок запчастей и комплектующих на государственные предприятия умышленно совершенны действия по занижению суммы налоговых отчислений в государственный бюджет Украины в размере 26,6 млн. грн. На настоящее время фактическим владельцам указанного предприятия Р. и Ж. поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 УК ", - говорится в сообщении.

При этом в Генпрокуратуре отмечают, что, поскольку "подозреваемые Р. и Ж." погасили в полном объеме убытки, нанесенные государственному бюджету, "меры предосторожностей в отношении них не избирались в связи с отсутствием рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством".

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление вероятных соучастников совершенного преступления.