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Кольцо с двумя бриллиантами может быть продано за $8 млн на аукционе Christie's

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Кольцо с двумя бриллиантами может быть продано за $8 млн на аукционе Christie's

Кольцо с двумя бриллиантами может быть продано за $8 млн на аукционе Christie's

Нью-Йорк. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Необычное кольцо, украшенное сразу двумя редкими голубыми бриллиантами, будет выставлено на продажу 16 апреля в рамках весеннего аукциона драгоценностей, проводимого аукционным домом Christie's.

Стоимость кольца оценивается в $6-8 млн. Оно украшено двумя камнями весом 3,06 карата и 2,61 карата, причем оба этих камня настолько редкого цвета, что встречаются в одном бриллианте на миллион, заявила руководитель отдела ювелирных изделий в Christie's Дафна Лингон.

Как сообщалось, в декабре голубой бриллиант аналогичного качества был продан за $18,3 млн при предварительной оценке стоимости в $13-18 млн.

На весеннем аукционе будут представлены и изделия с более крупными камнями - в частности, кольцо с розовым бриллиантом весом 6,11 карата и кольцо с желтым бриллиантом весом 37,65 карата. В числе других лотов - украшения от Bulgari, Cartier, Harry Winston, Tiffany & Co и Van Cleef & Arpels из частных коллекций.

Теги: #аукцион #бриллианты #christies
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