Группа жителей Закарпатья препятствует обустройству участка границы с Румынией

Украинские пограничники с наступлением благоприятной погоды возобновили работы по инженерно-техническому обустройству границы с Румынией, однако во вторник столкнулись с препятствованием проведению таких работ со стороны жителей Раховского района Закарпатской области.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины, пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы "Деловое" начали устанавливать заградительный забор на линии госграницы. К месту проведения работ прибыла группа молодых людей (около 40 человек) с требованием прекратить установку ограждения. Мужчины пытались всячески препятствовать правоохранителям и провоцировать их. На место инцидента прибыл председатель сельсовета села Деловое.

Пограничники продолжают работы и фиксируют действия граждан.

В то же время местные жители, демонстрируя несогласие с представителями Госпогранслужбы, перекрыли автомобильную дорогу сообщением "Рахов – Мукачево".

К месту происшествия вызваны сотрудники Национальной полиции, оповещены компетентные правоохранительные органы.

В сообщении погранведомства указано, что мужчины, препятствующие пограничникам, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства. Большинство из них - местные жители.