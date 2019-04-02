В Киеве археологи нашли улицу XVII-XVIII веков

В Киеве на ул.Щекавицкой при охранно-спасательных исследований архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины нашла улицу XVII-XVIII веков, сообщил директор Департамента охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александр Никоряк.

"Согласно информации Института археологии Киева, с июня 2018 года и до сих пор экспедиция Института проводит охранно-спасательные исследования участка на ул.Щекавицкой. Исследователи сообщили, что во время работ собрана большая коллекция археологических материалов ХII-XIX в.в. Среди индивидуальных находок выделяются три древнерусских креста-энколпиона, три свинцовых княжеских печати, медная бляшка с изображением Богородицы, футляр для сабли XIX в тому подобное. Кроме того, фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII вв., обнаружено также слои древнерусского времени (XII-XIII вв)", - цитирует А.Никоряка пресс-служба КГГА.

В свою очередь руководитель экспедиции, глава отдела археологии Киева Всеволод Ивакин отметил, что в обследованных горизонтах главным образом представлены культурные наслоения и археологические объекты XIX века, образовавшиеся после пожара 1811 года и полной перепланировки уличной системы Киево-Подола.

"Большое количество монет и товарных пломб XIX в. характерных для припортовой зоны, в которой расположен исследуемый участок. Однако зафиксированы остатки около десятка небольших подвалов-кладовых, хозяйственных и гидротехнических сооружений. Фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII вв., обнаружены также слои древнерусского времени (XII-XIII вв.)", - сообщил В.Ивакин.

Археолог добавил, что в столице перманентно проводятся археологические и/или охранно-спасательные исследования.

В.Ивакин отметил, что сейчас работы продолжаются, все находки обрабатываются, реставрируются. После чего будет подготовлен научный отчет с описанием артефактов, которые будут переданы в государственных музейных фондов Украины.