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14:39 02.04.2019

Сухо и прохладно будет на большей части Украины в ближайшие дни и лишь на востоке пройдут дожди с мокрым снегом

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Сухо и прохладно будет на большей части Украины в ближайшие дни и лишь на востоке пройдут дожди с мокрым снегом

В ближайшие сутки, 3 апреля, территория Украины останется в прохладной и в основном сухой воздушной массе в зоне влияния антициклона с центром над северо-западом Европейской России, сообщает Укргидрометцентр во вторник.

Так в среду в восточной части Украины дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, на западе – юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла, в восточных областях 3-5° тепла, на Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 12-15°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 апреля самая высокая температура днем была 25,0 в 1990г., самая низкая ночью -10,4 в 1931г.

В четверг, 4 апреля, в восточных областях Украины ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный (на востоке и юго-востоке - северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на Закарпатье 2-7° тепла; днем в восточной части 4-9° тепла, на остальной территории 9-14°, на крайнем западе 15-18°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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