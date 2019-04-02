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13:57 02.04.2019

Украина за 3 мес. увеличила добычу газа на 3,4% – оперативные данные

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Украина за 3 мес. увеличила добычу газа на 3,4% – оперативные данные

Добыча природного газа в Украине в январе-марте 2019 года увеличилась, по оперативным данным, на 3,4% (на 174 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 5 млрд 274,5 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 3 млрд 868,5 млн куб. м (+2,8% к январю-марту-2018), ПАО "Укрнафта" – 289,2 млн куб. м (+10,7%), другими компаниями – 1 млрд 116,9 млн куб. м (+3,8%).

В марте-2019 добыча газа составила 1 млрд 814,9 млн куб. м (+4,6% к марту-2018), в т.ч. добыча "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 326,9 млн куб. м (+2,9%), "Укрнафты" – 100 млн куб. м (+13%), других компаний – 388 млн куб. м (+8,5%).

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2018 году по данным УТГ увеличилась, по оперативным данным, на 0,3% (64,8 млн куб. м) по равнению с 2017 годом – до 20,89 млрд куб. м. В том числе, добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 15 млрд 419,8 млн куб. м (+1,2% к 2017-му), ПАО "Укрнафта" – 1,078 млрд куб. м (-2,1%), другими компаниями – 4 млрд 392,3 млн куб. м (-2%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #статистика #газ
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