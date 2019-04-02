События

13:56 02.04.2019

Новые ГСН об автоматизированных автостоянках вступят в силу с 1 июля – Минрегион

1 мин читать
Новые ГСН об автоматизированных автостоянках вступят в силу с 1 июля – Минрегион

Изменения в государственные строительные нормы (ГСН) о проектировании автоматизированных автостоянок для легковых автомобилей вступят в силу с 1 июля 2019 года, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

Согласно сообщению, изменения в ГСН В.2.3-15:2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" уже обнародованы в Информационном бюллетене Минергиона №3/2019.

По словам Л.Парцхаладзе, которого цитирует пресс-служба, в действующей ГСН об автостоянках закреплена возможность проектирования только обычных и механизированных гаражей, тогда как автоматизированные гаражи позволяют экономить время водителей благодаря автоматизации процесса парковки, а также дают возможность увеличить вместимость автостоянок.

"Надеюсь, что после вступления в силу этих изменений таких автостоянок в Украине станет значительно больше, а проблем с недостатком паркомест в крупных городах, особенно в центре, наоборот, станет гораздо меньше", – цитируется в сообщении пресс-службы Л.Парцхаладзе.

Согласно изменениям в ГСН, автоматизированные гаражи можно пристраивать к домам при условии их отделения противопожарной стеной первого типа. При этом максимальный объем гаражного отсека должен составлять не более 200 автомобилей.

Теги: #гсн #стоянка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:25 11.02.2019
Минрегион планирует ввести норму о строительстве энергоэффективных домов в Украине

Минрегион планирует ввести норму о строительстве энергоэффективных домов в Украине

14:58 21.09.2018
Минрегион может разрешить встроенные начальные школы

Минрегион может разрешить встроенные начальные школы

12:09 13.05.2016
Два человека пострадали при взрыве на автостоянке в Дарницком районе Киева, возбуждено дело

Два человека пострадали при взрыве на автостоянке в Дарницком районе Киева, возбуждено дело

14:09 06.11.2015
"Киевтранспарксервис" предлагает легализировать 114 незаконных автостоянок

"Киевтранспарксервис" предлагает легализировать 114 незаконных автостоянок

11:08 16.12.2013
Минифраструктуры запретило выход пассажиров на перрон при стоянке поезда менее 5 минут

Минифраструктуры запретило выход пассажиров на перрон при стоянке поезда менее 5 минут

14:46 05.09.2013
Минифраструктуры предлагает запретить выход пассажиров на перрон при стоянке поезда менее 5 минут

Минифраструктуры предлагает запретить выход пассажиров на перрон при стоянке поезда менее 5 минут

20:56 11.12.2012
ГАИ просит столичных водителей не парковаться ночью на проезжей части

ГАИ просит столичных водителей не парковаться ночью на проезжей части

11:40 24.10.2012
Улица Андреевская в Киеве закрыта для стоянки и остановки транспорта - ГАИ

Улица Андреевская в Киеве закрыта для стоянки и остановки транспорта - ГАИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госпогранслужба начала активные работы по обустройству российско-украинской границы

В Киеве полиция проверяет сообщения о минировании четырех режимных объектов

Полиция обыскивает оборонное предприятие в Запорожье после сообщения о минировании

Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

Послы G7одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Сухо и прохладно будет на большей части Украины в ближайшие дни и лишь на востоке пройдут дожди с мокрым снегом

Госпогранслужба начала активные работы по обустройству российско-украинской границы

Украина за 3 мес. увеличила добычу газа на 3,4% – оперативные данные

Вариант Brexit "без сделки" вероятен, но ЕС должен смотреть в будущее - Барнье

Эффективность возможного президентства Зеленского будет зависеть от выборов в парламенте – Goldman Sachs

Депутат Загорий задекларировал 95 патентов и более 1,5 млн благотворительных пожертвований

В Киеве полиция проверяет сообщения о минировании четырех режимных объектов

Директора ЛКП "Збыранка" задержали при получении 400 тыс. грн взятки

Полиция обыскивает оборонное предприятие в Запорожье после сообщения о минировании

Поезд Киев-Варшава с 5 апреля будет проходить таможенный контроль на станции "Киев-Пассажирский"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА